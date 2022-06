CMIT TV | Due big presi dall’Inter: “Ma Barella ha un precontratto”

Fabio Bergomi è intervenuto anche oggi nel nostro speciale alla CMIT TV, soffermandosi sui tanti temi che orbitano intorno all’Inter

Il mercato dell‘Inter è tra i più intriganti in questi giorni in merito alle big del campionato di Serie A. Le tematiche aperte sono tante a partire da Dybala e Lukaku per l’attacco, passando per Gleison Bremer preferito in difesa e non solo. Proprio a partire dalla situazione offensiva Fabio Bergomi, intervenuto alla CMIT TV, ha detto: “Su Dybala me l’hanno detto, non è un’operazione legata a Lukaku, è un’operazione completata assolutamente certa, il ragazzo vestirà nerazzuro, è un giocatore dell’Inter. Sul belga dobbiamo capire la formula del Chelsea, il punto chiave è che i Blues volevano vendere il giocatore e la notizia che nessuno ha capito è che i nerazzurri vogliono ricomprarlo perché è mancato quel giocatore lì. Mentre per l’argentino è tutto fatto, quella di Lukaku può incontrare problematiche legate alle modalità di pagamento”.

BREMER – “E’ preso, c’è una volontà del giocatore che pesa. Bremer e Dybala sono dell’Inter, tutti gli altri no a parte Mkhitaryan. I grandi colpi sono Onana, Bremer e Dybala, mentre per il resto c’è ancora da lavorare. In casa Inter sono convinti di aver preso il nuovo van Dijk, un giocatore di una classe straordinaria. Sono convinti che Bremer si possa mettere in tasca gran parte dei migliori difensori del mondo. Lui è già un giocatore dell’Inter, è sempre stato lui la vera priorità del club nerazzurro”.

DE PAUL – “Credo che l’Inter voglia fare ancora un tentativo per De Paul in prestito”.

BARELLA – “Barella ha un pre-contratto con il Real Madrid, me l’hanno confermato. Però mi è stato detto che il giocatore non andrà mai via dall’Inter, se dovesse capitare qualche cosa, i Blancos sono già pronti, come una sorta di assicurazione”.