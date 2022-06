Risposta definitiva e ultimatum per Mkhitaryan: cosa sta succedendo

Henrikh Mkhitaryan è al centro del calciomercato negli ultimi giorni. Il centrocampista, conteso da Roma e Inter, deciderà a breve il suo futuro

L’Inter è a caccia del colpo grosso, la Roma non vuole perdere uno dei calciatori più importanti nella sua rosa.

Henrikh Mkhitaryan conta e non poco negli equilibri giallorossi. Il centrocampista armeno è stato un perno del gioco di José Mourinho, praticamente insostituibile nell’ultima stagione, abile a creare gioco e poi a concludere con grande efficacia sia all’assist che in zona gol. Nonostante la carta d’identità non sia più verdissima, l’armeno resta un pezzo pregiato del calciomercato e quanto sta succedendo lo sta dimostrando.

Ultimatum della Roma a Mkhitaryan: risposta definitiva a breve

Ora si entra nel vivo per il destino dell’ex Manchester United. Come vi abbiamo riportato, l’Inter ha raggiunta un’intesa con Mkhitaryan mettendo sul piatto un contratto biennale. Ora bisogna vedere se la Roma riuscirà a tornare in gioco, ma il tempo stringe. La risposta definitiva dell’armeno, infatti, è attesa entro 24-48 ore. I giallorossi, infatti, hanno dato un vero e proprio ultimatum a Mkhitaryan per decidere il suo futuro. Vedremo se si sposterà al Nord, in quel di Milano, o resterà nella Capitale.