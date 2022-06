Addio UFFICIALE al Manchester United: sbarca a Milano

Dal Manchester United all’Italia. Non solo Pogba: anche un altro calciatore, che ha detto addio ai Red Devils, potrebbe stare in Serie A. Ecco di chi si tratta

E’ tempo di addii in casa Manchester United. Dopo Pogba, che si sta avvicinando sempre più alla Juventus, c’è il comunicato ufficiale anche per un altro elemento.

Stiamo parlando di Juan Mata che saluta il club inglese. Lo fa dopo 285 match giocati e 51 goal realizzati. Il calciatore, che lo scorso 28 aprile ha compiuto 34 anni, è così pronto ad abbracciare un nuovo progetto.

Lo spagnolo la scorsa stagione ha giocato solamente dodici partite, per un totale di 409 minuti. L’addio appariva davvero inevitabile. La volontà di Mata appare essere quella di provare ancora un’avventura in Europa, nel calcio che conta.

Calciomercato, Mata tra Liga e Serie A

Come riporta ‘Fussball Transfers’, le possibilità per il 34enne non mancherebbero: potrebbe far ritorno in Spagna, dove sarebbe seguito da Real Sociedad, Real Betis e Valencia ma attenzione anche alla pista italiana e più precisamente a quella milanese. Sia Milan e Inter, infatti, starebbero pensando a Mata.

Lo spagnolo, che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, si porterebbe con se un grande bagaglio di esperienza, che può sempre tornare utile. Vedremo se la notizia troverà conferme nei prossimi giorni.