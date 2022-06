La Juventus attende Di Maria, ma si muove: tre le alternative

La Juventus continua ad aspettare un passo avanti di Di Maria, ma nel frattempo non resta con le mani in mano: tre alternative in attacco

È stato uno dei principali protagonisti della finalissima tra Italia e Argentina, ma anche sul mercato il suo ruolo è primario: i bianconeri aspettano Di Maria, con la volontà di consegnarlo a Massimiliano Allegri.

Come raccontato su Calciomercato.it nella giornata di oggi, l’incontro avvenuto ieri tra la Juventus e l’entourage dell’argentino ha portato a nuovi passi avanti: non si è arrivati ancora ad un punto di incontro, ma la fiducia resta imperante. Nonostante questo, i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati in caso di un repentino dietrofront del ‘Fideo’: tre sono le possibili alternative prese in considerazione da ‘Madama’ per completare il pacchetto offensivo di Allegri.

Calciomercato Juventus, tre alternative a Di Maria | Anche Zaniolo tra le idee

In queste ultime settimane, come vi abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, sono fondamentalmente due i fronti sui quali sta lavorando la Juventus e si tratta di due parametri zero di lusso: Angel Di Maria e Paul Pogba. Per il francese siamo ormai ai dettagli e per l’annuncio è solo questione di tempo, mentre per l’argentino saranno necessarie nuove manovre da ambo i lati.

Per questo motivo, come riportato su ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus starebbe valutando tre alternative al ‘Fideo’: la prima sarebbe Nicolò Zaniolo, da tempo (in)seguito dai bianconeri ed elemento estremamente gradito ad Allegri. Oltre al giocatore della Roma, come rivelato nelle scorse settimane, i bianconeri hanno già avuto dei contatti per portare Filip Kostic sotto la Mole. La duttilità dell’esterno croato, peraltro, potrebbe permettergli di raggiungere la Juventus anche nel caso in cui dovesse arrivare Di Maria. L’ultima alternativa, poi, sarebbe Domenico Berardi. Anche per il classe ’94 si tratterebbe di un ritorno di fiamma, ma dopo la sua miglior stagione in Serie A potrebbe trattarsi di un vero e proprio incendio.