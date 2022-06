Ormai la decisione è scontata: così cambia tutto per la Juve

La Juve è pronta a passi importanti sul calciomercato per garantire la rosa migliore possibile ad Allegri. Attenzione al destino dell’attaccante

Il tempo stringe sul calciomercato e sembra quasi un paradosso, visto che giugno è appena iniziato. Il discorso fila molto di più, invece, se si pensa ai rinnovi di contratto, dato che ancora sono tanti i calciatori in scadenza al 30 giugno 2022 e per giunta decisamente importanti.

Uno di questi è Ousmane Dembele, protagonista di una trattativa che va avanti ormai da mesi con il Barcellona per il rinnovo di contratto. Una trattativa che ha vissuto diversi alti e bassi, ma che ora è difficile vada a buon fine. Ne sono convinti dalla Spagna. Il ‘Mundo Deportivo’, infatti, ha aggiornato proprio nelle ultime ore su quanto sta succedendo e scrivendo chiaro e tondo che il “Barcellona dà quasi per scontato che Dembele abbia deciso di non firmare il rinnovo”. Insomma, una situazione complicata e in cui i blaugrana non hanno intenzione di formulare offerte al rialzo. Il calciatore, invece, ha chiarito quali sono le sue richieste economiche e si aspetta una nuova proposta. In tutto ciò, la Juve potrebbe essere sullo sfondo.

Il caso Dembele e la posizione della Juve

Un nome come Dembele sembrerebbe perfetto per il nuovo corso della Juve. I bianconeri continuano, infatti, la corsa a nuovi esterni d’attacco da regalare a Massimiliano Allegri. Uno di questi è certamente Angel Di Maria, di cui vi abbiamo riferito anche nelle ultime ore. Allo stesso tempo, però, c’è un altro nome che non va trascurato e ci stiamo riferendo a Filip Kostic, anche lui uno dei profili in cima alle idee bianconere. Vedremo, quindi, se la Vecchia Signora tornerà con prepotenza su Dembele o continuerà a seguire le piste di cui vi abbiamo appena riferito.