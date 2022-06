Calciomercato Inter e Milan, cessione saltata

Inter e Milan dovranno riconsiderare i loro piani dopo le ultime indiscrezioni

Dopo aver annunciato ufficialmente la cessione della proprietà nella mani di Red Bird, adesso il Milan può iniziare a programmare la nuova stagione. Prima ancora di parlare di calciomercato, diventerà fondamentale raggiungere l’accordo per il rinnovo di contratto con Maldini e Massara, gli artefici dell’ultimo scudetto.

Una volta sistemato l’assetto dirigenziale che con molta probabilità andrà incontro ad una conferma in blocco, allora sì che si potrà continuare a lavorare sugli obiettivi già nel mirino dei rossoneri. Le priorità sono ben note, servirà almeno un rinforzo a centrocampo, un difensore centrale e qualche investimento importante sulla trequarti, sia per la fascia destra che alle spalle della punta.

Una volta sistemate le vere esigenze della rosa a disposizione di Stefano Pioli, allora si potrà ragionare anche su calciatori utili per puntellare la squadra. Tra questi, ad esempio, un giocatore che più volte è stato proposto al Milan e che è stato in passato conteso anche dall’Inter, è Dani Ceballos del Real Madrid.

Calciomercato Inter e Milan, il Real trattiene Ceballos

Dopo una stagione tormentata da infortuni vari, Ceballos è riuscito da gennaio a fine stagione a trovare maggiore spazio. Nulla di impressionante, visto che in totale negli ultimi cinque mesi ha collezionato 18 presenze – di cui solo 2 dal primo minuto – per un totale di 338 minuti. Un giocatore cresciuto nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, che più volte gli ha ribadito la sua grande stima.

Per questa ragione, come spiegato da ‘AS’, il Real Madrid e il suo allenatore considerano Ceballos un giocatore di grande prospettiva futura, utile nelle rotazioni del centrocampo. Il club ‘blancos’ ha già comunicato al ragazzo di volerlo trattenere, ma ha rimesso l’ultima parola alla volontà del calciatore. Anche i compagni stanno spingendo affinché Ceballos rimanga a Madrid, ma il centrocampista – prima di prendere una scelta definitiva – vorrà nuovamente discutere con la società per avere le ultime rassicurazioni.

Un duro colpo per Inter e Milan che più volte sono state accostate allo. Un suo approdo in Italia in prestito, formula più gettonata negli ultimi mesi, non è comunque da escludere, anche se difficilmente Ancelotti si lascerà scappare un talento del genere ora che fisicamente sembra essere tornato al meglio.