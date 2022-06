Milan, l’annuncio di Noa Lang: confermate anticipazioni CM.IT

Noa Lang, in una intervista, conferma le anticipazioni della redazione di Calciomercato.it sul Milan: le dichiarazioni dell’olandese

Per il reparto offensivo del Milan, l’interessamento per Noa Lang è di lunga data: Calciomercato.it ve ne aveva già parlato nel corso della stagione. Con ulteriori conferme giunte anche di recente alla nostra redazione: il Milan pensa seriamente a Noa Lang come ‘regalo scudetto’ e può trovare l’intesa con il Bruges per 25 milioni di euro.

Il tutto, trova nuova sponda nelle dichiarazioni dello stesso giocatore olandese del Bruges, che al quotidiano belga ‘Het Laatste Nieuws’ parla apertamente del suo futuro: “Non mi rivedrete certamente in Belgio nella prossima stagione. Ora voglio un club che giochi la Champions League e possa puntare al top. Non subito il Real Madrid, naturalmente, ho 22 anni e ho tutto il tempo. Ma sono sicuro che arriverò al top. Il Milan? Non posso negare che sia interessato. Il Bruges vuole 30 milioni, io credo che 25 siano già una buona cifra. In un anno e mezzo, parliamo di un utile di 19 milioni per loro. Non possono trattenermi oltre e negarmi un trasferimento da sogno, in Belgio non ho più niente da imparare. Le mie statistiche parlano da sole”.