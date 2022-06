Un centrale e un vice-Vlahovic, le due richieste di Allegri

La Juventus in gran fermento sul mercato, oltre ai nomi caldi del momento Allegri ha due richieste ben precise per difesa e attacco

La Juventus spinge per i primi acquisti sul mercato, i nomi più caldi del momento sono ovviamente Pogba e Di Maria. Fiducia e piccoli passi per il centrocampista francese e per il ‘Fideo’, che a parametro zero potrebbero innervare corposamente la squadra di Allegri, ma serve anche altro per i bianconeri per ripartire nella prossima stagione.

Il tecnico bianconero in particolare chiede rinforzi in difesa, per ovviare all’addio di Chiellini, e in attacco per un vice-Vlahovic all’altezza. Secondo ‘Tuttosport’, per il primo profilo, nel suo viaggio londinese Cherubini avrebbe preso informazioni su Laporte del Manchester City. Operazione non semplicissima, ma gli inglesi non lo reputano incedibile e potrebbe essere un affare meno complicato rispetto ad altre piste. Lo spagnolo sarebbe stato proposto alla Juventus, ma non è il favorito. Per il vice Vlahovic, invece, torna d’attualità il nome di Milik, autore di una buona stagione al Marsiglia, che lo riscatterà, ma potrebbe poi cederlo per una cifra massima di 20 milioni.