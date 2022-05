Lo scenario è clamoroso: “Balotelli alla Juventus”

Il punto sul mercato della Juventus: dal difensore proposto ai bianconeri al nome clamoroso per l’attacco di Allegri

E’ caccia aperta agli attaccanti. La Juventus studia le mosse per il prossimo anno e ha delle priorità ben precise. Una di queste è sicuramente un calciatore offensivo, considerato l’addio di Paulo Dybala.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è in pole per Di Maria con il quale però si procede a piccoli passi. Dell’argentino, ma non solo, ha parlato a ‘juventibus’ Luca Momblano che ha voluto fare il punto sul mercato bianconero con un nome clamoroso: Mario Balotelli.

Il giornalista ha affermato: “Ci sono dei giocatori individuati per l’attacco. Mi sembra però che la Juventus stia andando a braccio in questo momento. Due mesi fa hanno salutato Dybala, senza avere in mano nessuna situazione concreta. Ora lo possiamo dire: il sostituto dell’argentino non era pianificato. Oggi il post Dybala potenziale è Di Maria”.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Proposto Balotelli”

Attacco ma anche difesa con un nome offerto ai bianconeri: “E’ stato proposto Laporte e lo stanno valutando: non ho dubbi su questo, ma non è il favorito”. Poi la frase su Mario Balotelli: “E’ stato proposto alla Juve su input del giocatore, che conosce molto bene Allegri. A costo irrisorio, l’agenzia Raiola ha fatto seriamente il nome dell’attaccante ai dirigenti bianconeri, a caccia di un vice Vlahovic“. Attualmente Balotelli sta facendo bene con l’Adana in Turchia ed ha chiuso il campionato con 18 reti in 31 partite disputate.