Il Milan ribalta la situazione: sacrificato di lusso per il colpo Sterling

Il Milan è alle prese con le grosse novità societarie, ma anche con il calciomercato. Attenzione al possibile arrivo di Sterling nello scambio

Il Milan ha vinto lo scudetto dopo una stagione lunga e difficile. Una stagione che al suo termine vede i rossoneri alle prese con importanti questioni da risolvere.

In primis quelle societarie. Ora manca solo l’annuncio ufficiale per il passaggio della maggioranza da Elliott a RedBird, un affare da 1,3 miliardi e che potrebbe cambiare tanto nelle questioni rossonere. E intanto c’è il calciomercato, quello non può essere ignorato per restare in vetta in Italia e tentare di avanzare sempre di più anche in Europa. In particolare, dopo una stagione magnifica, non mancano le squadre che desiderano ingaggiare Rafael Leao. L’attaccante piace molto a Real Madrid e Psg: la sua valutazione ora è andata alle stelle e per alcuni è superiore addirittura ai 100 milioni di euro. Nelle prossime settimane, però, tante cose potrebbero cambiare ed è già spuntata una nuova pretendente per il portoghese.

Nuovo scambio per Leao: così arriva Sterling

L’addio di Leao sarebbe, quindi, una doccia freddissima per il Milan. Ma una buona notizia potrebbe comunque arrivare per i tifosi, se davvero la pista dovesse prendere piede. Secondo quanto riporta ‘Footmercato’, infatti, uno dei club in lizza per comprare l’attaccante del Milan sarebbe il Manchester City. Nonostante una rosa di lusso e l’arrivo di Haaland, gli inglesi potrebbero affondare il colpo e mettere a disposizione di Pep Guardiola anche l’ex Lille.

Per agevolare l’affare, i campioni d’Inghilterra potrebbero mettere in piedi anche uno scambio. In tal caso, al Milan arriverebbe Raheem Sterling, in uscita proprio dal City. Una consolazione che potrebbe essere magra per molti tifosi, ma che garantirebbe subito un sostituto ai rossoneri e in un ruolo parecchio delicato.