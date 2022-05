Milan, c’è la firma: i rossoneri passano a Red Bird

Il Milan al cambio di proprietà da Elliott a Red Bird, arriva la firma da parte di Cardinale: i tempi per l’annuncio ufficiale

Il Milan entra nella nuova era: si sta formalizzando infatti il passaggio da Elliott a Red Bird.

Gerry Cardinale, il capo del fondo di investimenti statunitense, ha firmato il passaggio di proprietà, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore oppure domani. L’operazione complessiva, stando alle cifre circolate in questi giorni, dovrebbe aggirarsi intorno a 1,3 miliardi di euro. A seguire l’ufficialità del cambio di mano, dovrebbe esserci poi l’accelerazione sulle prime trattative di mercato da concludere per i rossoneri in vista della prossima stagione. Incluse novità sul futuro di Maldini e Massara, ancora in attesa di rinnovo.