Blindato a tutti i costi: clausola Milan da 250 milioni

Nuova clausola rescissoria da 250 milioni di euro. Il Milan vuole blindare il big rossonero: tutti i dettagli

In attesa dell’ufficialità di RedBird, la dirigenza del Milan è già al lavoro per blindare i propri gioielli dopo la conquista dello scudetto.

In particolare, va blindato Rafael Leao che negli ultimi giorni è stato già accostato a diversi top club europei, Real Madrid su tutti. “L’abbiamo preso dalla panchina del Lille pagandolo 24 milioni e gli abbiamo messo subito una clausola da 150 milioni perché io, Boban e Massara credevamo in lui. Potenzialmente è sempre stato un campione. Doveva fare un percorso che peraltro ancora non è finito. È estremamente intelligente e aveva bisogno di essere un pochino aiutato. Ci ho parlato molto. È chiaro che se in futuro il Milan non sarà a livello di Leao o Leao non sarà a livello del Milan le cose potranno cambiare. Ma in questo momento la crescita è esponenziale per il club e per lui”. Negli scorsi giorni Paolo Maldini ha parlato così dell’esterno portoghese e del suo futuro in rossonero.

Calciomercato Milan, clausola monstre per Leao

Il Milan vuole blindare subito Leao e, secondo quanto riportato da ‘AS’, visti i rumors sempre più insistenti avrebbe già contattato il suo entourage per discutere del rinnovo e dell’aumento della clausola rescissoria dagli attuali 150 a 200 o 250 milioni di euro. Il Real Madrid, dal canto suo, potrebbe invece mettere sul piatto i cartellini di Marco Asensio e Jovic, entrambi seguiti dal Milan. Leao è felice a Milano e vuole proseguire la propria avventura al Milan, ma stando al quotidiano non esiterebbe a fare il salto in Liga e nel Real Madrid campione d’Europa.