Firme imminenti: il Milan a RedBird per oltre 1 miliardo di euro

Tutto fatto per il nuovo Milan targato Redbird: sono imminenti anche le firme per il passaggio di proprietà. Cifre e dettagli

Ci siamo. Il Milan campione d’Italia sta per passare nelle mani di RedBird. È tutto fatto per il cambio di proprietà in casa rossonera.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le firme per il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird potrebbero arrivare già oggi o al massimo nei prossimi giorni. Si tratta ormai di una formalità. Gerry Cardinale, che è a capo del fondo di investimento, è infatti atteso a Milano per concludere l’affare e mettere tutto nero su bianco. Un’operazione da 1,3 miliardi di euro complessivi per prelevare il Milan: inizia così una nuova era in casa rossonera dopo il trionfo in campionato. Alla guida dei campioni d’Italia ci sarà ancora Stefano Pioli, in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara. E del calciomercato estivo.