Ribaltone clamoroso: salta il riscatto, torna alla Juve

Sono giorni frenetici per la Juventus, sia sul fronte Pogba che sul fronte difesa con un possibile clamoroso ritorno

La Juventus sta costruendo ora il futuro e la prossima stagione. Le scelte di mercato sono impellenti, ma almeno due sono stati già fatte. Una è relativa a Paul Pogba, l’altra ad Angel Di Maria: sono questi i due nomi caldi per cui avanzano le rispettive trattatie. Per l’argentino i contatti continuano, c’è fiducia anche se manca ancora qualcosa per l’accordo. Domani incontrerà anche qualche possibile futuro compagno in Italia-Argentina a Wembley, dove è segnalato anche Cherubini.

Per il francese, l’ufficialità – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – sembra addirittura molto vicina. Così come il suo ritorno in bianconero, la Juve lo ha scelto per dare un’ulteriore spinta al progetto e l’affare sarebbe sempre più vicino alla conclusione positiva. Pogba andrebbe a rimpolpare il reparto di centrocampo a parametro zero, certo con un ingaggio ovviamente importante. Con McKennie, Locatelli, Arthur, Rabiot e Zakaria già in rosa qualcuno dovrebbe partire per fargli posto e l’indiziato principale è il brasiliano. Ma intanto, in difesa, avanza anche un’altra clamorosa pista che segnerebbe un ritorno decisamente inaspettato.

L’Atalanta riflette su Demiral: potrebbe tornare alla Juventus

Secondo la ‘rosea’, infatti, non è affatto da escludere il ritorno di Merih Demiral alla Juventus. Il turco un anno fa è passato all’Atalanta come erede di Romero, la Dea ha il diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro dopo i 2,5 spesi la scorsa estate. L’ex Sassuolo nei mesi scorsi era diventato un pilastro, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato nelle gerarchie di Gasperini, che lo ha lasciato quasi sempre in panchina. L’Atalanta starebbe riflettendo, ha tempo fino al 15 giugno per esercitare l’opzione e la conferma non è per niente scontata.

I nerazzurri potrebbero seriamente non riscattare Demiral, lo farebbero probabilmente solo se avessero già la certezza – o quasi – di poterlo rivendere a una cifra molto più alta (la Juve ha il 10% sulla rivendita). Ma per ora a Zingonia non sarebbero arrivate offerte, a differenza di quanto era accaduto un anno fa con Romero poi passato al Tottenham. E dalla Premier ci sarebbero stati solo dei sondaggi. In questo caso per l’Atalanta sarebbe un rischio riscattare il turco, quindi tornerebbe clamorosamente alla Juventus. Che a sua volta dovrà scegliere se tenerlo, ma con il giovane Gatti che sarebbe una sorta di doppione anche lui bisognoso di giocare. Oppure provare a cederlo per fare lei la plusvalenza.