La Fiorentina si fa avanti: doppia richiesta all’Inter

Mentre lavora in entrata, con i nomi di Dybala e Lukaku in primo piano, l’Inter pensa anche alle possibili uscite: le ultime su Gagliardini e Sensi

L’Inter non lavora soltanto alle cessioni importanti e agli arrivi, altrettanto di peso. Tra Dybala e Lukaku, tra Bastoni e Skriniar, Marotta e Ausilio sono all’opera anche per alleggerire la rosa con quegli elementi che con Inzaghi sono destinati a non trovare troppo spazio.

Uno dei nomi che viene in mente è quello di Roberto Gagliardini: il centrocampista, in scadenza di contratto nel 2023, non è certo tra le prime scelte di Inzaghi e nella stagione appena conclusa ha collezionato 18 apparizioni in campionato. Per lui si muove la Fiorentina con Italiano che potrebbe rappresentare l’allenatore giusto per rilanciarlo.

I viola sono interessati anche a Stefano Sensi, di rientro dal prestito alla Sampdoria: in blucerchiato, il centrocampista è riuscito a trovare maggior continuità ed ora vuole una piazza in cui ripetersi. Oltre alla Fiorentina sulle sue tracce c’è anche il Sassuolo, così come il Monza neopromosso in Serie A.