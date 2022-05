Lukaku, ritorno all’Inter tra giallo e nuovo colpo di scena

Non solo Paulo Dybala. Beppe Marotta esce allo scoperto per l’ex numero dieci della Juventus, ma intanto lascia aperto uno spiraglio per il ritorno di Romelu Lukaku

L’Inter vuole vederci chiaro e capire quali siano i margini di manovra – comunque molto complicati – per un eventuale ritorno a Milano del centravanti belga Romelu Lukaku, protagonista dello scudetto vinto con Conte nel 2021.

‘Big Rom’ ha manifestato il desiderio di tornare in nerazzurro, complice l’annata negativa e vissuta da panchinaro di lusso al Chelsea. Lukaku sarebbe anche disposto a un taglio corposo del suo attuale ingaggio a Londra (pari a 14 milioni di euro all’anno), pur di far ritorno in Serie A e venire incontro ai paletti economici imposti da Zhang.

In queste ore era fissato un incontro tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’avvocato che rappresenta il giocatore, ma è giallo sul vertice programmato tra le parti. Come raccolto da Calciomercato.it, arrivano infatti smentite da fonti vicine al club interista sul summit con il legale di Lukaku.

Calciomercato Inter, ritorno Lukaku: le cifre

Un’intesa per il ritorno all’Inter rimane per ora tutta in salita, soprattutto nell’incastro con il Chelsea dopo l’affare monstre da 100 milioni di sterline (pari a circa 115 milioni di euro, ndr) della scorsa estate per lo sbarco a Stamford Bridge del belga classe ’93. La nuova proprietà dei ‘Blues’ non è intenzionata a svendere Lukaku e al limite potrebbe accettare un prestito oneroso sui 15-20 milioni di euro con la garanzia di un riscatto a cifre comunque non inferiori ai 60-70 milioni.