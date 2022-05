Annuncio UFFICIALE di Torreira: non molla la Serie A

Il futuro di Lucas Torreira è ancora incerto dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina: l’uruguaiano ha una chiara volontà

È stata una grande stagione quella di Lucas Torreira in maglia viola, quella del ritorno dell’uruguaiano in Serie A: ora il suo futuro, però, è di nuovo un rebus.

Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato i retroscena dietro al mancato riscatto da parte della Fiorentina. Un accordo con l’Arsenal che non è mai arrivato e che proietta subito Torreira come uno dei nomi caldi in orbita Serie A: un centrocampista con le sue caratteristiche, e che ha dimostrato di poter fare la differenza, non passa inosservato sul mercato. Oggi è stato l’uruguaiano a fare un resoconto della stagione appena terminata e a parlare del futuro.

Calciomercato, Torreira non ha dubbi: “Voglio restare alla Fiorentina”

Lucas Torreira, ai microfoni di ‘Fanpage’, ha commentato la stagione del suo ritorno in Serie A: “Devo dire grazie alla Fiorentina per aver creduto in me a inizio stagione e lavorare con un allenatore come Italiano mi ha fatto crescere ancora”. Sempre riguardo al campionato dei viola, poi, ha aggiunto: “Nonostante il mancato accesso all’Europa League è stata un’annata positiva. Record di gol? Molto del merito va dato al mister, ma quando hai fiducia nei tuoi mezzi e senti il favore dell’ambiente va tutto meglio”.

Il passaggio più interessante dell’intervista, però, è quello in cui Torreira ha parlato del proprio futuro: “La mia intenzione è di restare alla Fiorentina. Ma bisognerà che il club trovi un accordo con l’Arsenal. Io a Firenze sto benissimo e in Italia sto benissimo”. Un messaggio chiaro, al club toscano e a tutti gli altri club di Serie A che potrebbero essere interessati al centrocampista uruguaiano.