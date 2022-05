Vogliono Lewandowski in Serie A: la decisione è presa

Niente rinnovo e approdo in Serie A: ecco il top player scelto per giocare nel massimo campionato

Sono tanti i giocatori che hanno deciso di mettere la parola fine con le proprie squadre, che hanno voglia di aprire nuovi capitoli, della loro avventura calcistica.

Molti di questi sono profili internazionali, per i quali sono pronte a scatenarsi delle aste importanti. Robert Lewandowski è certamente uno di questi. Il polacco, dopo tanti anni con la maglia del Bayern Monaco, ha deciso di cambiare aria, di lasciare la Germania e la Bundesliga per sposare un nuovo progetto.

La Spagna sembra la destinazione più gettonata ma non è da escludere un approdo in Premier League, dove di certo non mancano i soldi. Difficile, invece, immaginarlo in Italia.

SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato, Lewandowski batte Jesus e Manè

Ma, si sa, il calciomercato è amato dai tifosi perché dà la possibilità di sognare. Sogni, che spesso diventano realtà. Ai nostri utenti Twitter, è stato chiesto quale top player, che ha deciso di cambiare aria, vorrebbe vedere in Italia e la preferenza è ricaduta proprio su Lewandowski.

Il polacco ha raccolto il 35,3% dei voti, battendo la concorrenza di Manè del Liverpool, fermatosi al 26,5%. Anche per l’esterno la Serie A appare un miraggio.

Discorso diverso, invece, per il terzo classificato, Gabriel Jesus, sul podio con il 23,5%. Vi abbiamo raccontato dell’interesse soprattutto del Milan ma anche di quello della Juventus. E’ vero che in pole position c’è l’Arsenal ma la vittoria dello Scudetto ed una nuova proprietà potrebbero far cambiare le carte in tavola.

All’ultimo posto, è il meno gettonato tra i tifosi, troviamo Ilkay Gundogan, 14,7%. L’addio al Manchester City potrebbe portarlo al Liverpool, dove è stimato da Klopp ma un suo approdo in Italia non è da escludere completamente