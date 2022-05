Perisic saluta l’Inter, ci siamo: visite mediche per il croato

Ivan Perisic saluta definitivamente l’Inter, il croato lascia i nerazzurri ed è pronto ad accasarsi con la sua nuova squadra

E’ stato uno degli uomini più brillanti della stagione dell’Inter, di sicuro il più in forma nel finale di annata. Ivan Perisic ha concluso con 10 reti e 9 assist, un bottino considerevole, queste le cifre del suo congedo dai nerazzurri, con il rinnovo ormai definitivamente sfumato.

Come anticipato da Calciomercato.it, decisiva l’offerta del Tottenham, con Conte che ha convinto Perisic a raggiungerlo a Londra. Pronto un biennale da 5,5 milioni a stagione per il croato, che è arrivato da pochi minuti nella capitale inglese per sostenere le visite mediche con gli Spurs e iniziare la sua avventura in Premier League.