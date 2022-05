Mourinho e la Roma distrutti: “L’Inter lo sta trattando ufficialmente”

Si è finalmente acceso il mercato in Italia con i primi grandi colpi in arrivo

Nemmeno il tempo di metabolizzare la delusione per l’addio di Ivan Perisic, oggi a Londra per sostenere le visite mediche dopo aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a costo zero al Tottenham, l’Inter ha ricominciato a spingere forte in entrata alla ricerca di un’alternativa all’esterno croato da piazzare alle spalle di Gosens.

Ma non solo, perché i nerazzurri stanno valutando anche il ritorno impossibile di Romelu Lukaku in attesa di incontrare un rappresentante di fiducia del centravanti belga per capire la fattibilità dell’affare. Il nome più caldo, però, rimane quello di Paulo Dybala, molto gettonato sul mercato per via della scadenza del contratto con la Juventus. Il calciatore piace e non poco sia a Simone Inzaghi che a Beppe Marotta, l’uomo che lo portò a Torino nel 2015.

Calciomercato Inter, annuncio dall’Argentina: “Prima offerta formale”

Dopo l’incontro di settimana scorsa, dall’Argentina il noto giornalista Cesar Merlo ha confermato l’offerta formulata dall’Inter che da diversi giorni l’entourage di Dybala stava aspettando. Una prima proposta che potrebbe non essere quella definitiva, ma sulla quale le parti starebbero già lavorando.

Sicuramente il passo in avanti fatto dai nerazzurri potrebbe scoraggiare una volta per tutte le speranze della Roma, altra alternativa più che credibile per il futuro del calciatore. Questa la notizia diffusa da Merlo: “L’Inter ha appena formulato un’offerta formale per Paulo Dybala. Sono stati proposti 3 anni di contratto e, nonostante stiano ancora trattando per arrivare ad un accordo, oggi è il club meglio posizionato sul calciatore. La Roma, per il momento, si allontana”.