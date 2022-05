Lukaku ‘caccia’ Dybala: spunta la data

Romelu Lukaku spinge per il ritorno all’Inter dopo la deludente stagione al Chelsea. Ecco la soluzione per riportarlo in maglia nerazzurra

Operazione difficile e maledettamente complicata, però Romelu Lukaku non si arrende. Il centravanti belga vuole tornare all’Inter e sta facendo di tutto per vestire nuovamente la maglia nerazzurra.

L’esperienza al Chelsea non è andata come sperato, con ‘Big Rom’ che l’estate scorsa aveva interrotto il rapporto con il club nerazzurro sperando di avere un’altra occasione nei ‘Blues’, suo club dei sogni. Il centravanti ex Manchester United non è riuscito però a fare la differenza anche in Premier League dopo la caterva di gol messi a referto in Serie A, finendo presto in secondo piano nelle gerarchie di Tuchel.

Un panchinaro di lusso e quasi mai decisivo nell’ultima stagione del Chelsea, senza dimenticare le frizioni con il tecnico tedesco a Londra. Lukaku si è pentito della scelta e come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ continua nel pressing per trovare una soluzione e far ritorno a Milano, stavolta alla corte di Simone Inzaghi dopo l’addio del mentore Conte alla panchina interista. Il belga si sarebbe affidato all’avvocato Ledure per trattare il ritorno in nerazzurro e prossimamente potrebbe esserci un incontro con la dirigenza di Viale della Liberazione per affrontare l’argomento.

Incastrare il puzzle al momento risultato molto difficile, anche se uno spiraglio c’è come sottolinea questa mattina il quotidiano milanese. Lukaku sarebbe pronto a ridursi della metà l’ingaggio attuale al Chelsea: ovvero da 14 a 7 milioni di euro, però per usufruire del Decreto Crescita dovrebbe mettere nero su bianco entro il mese di giugno con il sodalizio di Suning. Al lordo Marotta risparmierebbe 4 milioni per lo stipendio annuale dell’attaccante, cifra che farebbe la differenza per le casse nerazzurre.

Calciomercato Inter, Lukaku spinge per il ritorno: ‘Big Rom’ esclude Dybala

Inoltre, affinché si concretizzi l’affare, Lukaku e l’Inter dovrebbero convincere il Chelsea a cedere in prestito il nazionale belga dopo l’onerosissima spesa da 115 milioni di euro per portare il classe ’93 l’ultima estate da Milano a Londra. L’eventuale ritorno di Lukaku potrebbe in quel caso allontanare Paulo Dybala dal trasferimento all’Inter, visto che che Marotta e Ausilio farebbero uno strappo sull’ingaggio per ‘Big Rom’ in quel caso come aggiunge il ‘Corriere dello Sport’. Favorendo, così, un eventuale affondo della Roma per l’ormai ex numero dieci della Juventus. Scenario tutto in divenire, così come per Lukaku: il ritorno resta complicato ma c’è uno spiraglio per il sogno del belga di tornare all’Inter.