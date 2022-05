CMIT TV TV | Inter, Biasin: “Ecco la priorità di Dybala”

Inter, intervenuto in diretta alla CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Paulo Dybala

Da Dybala a Lukaku e non solo. Delle ultime novità legate al mercato dell’Inter ha parlato Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta alla CMIT TV. “Dybala ha dato priorità all’Inter, si aspettava l’incastro per arrivare ad un accordo. Inter ha fatto la sua proposta: 7 milioni netti per tre anni più uno. Questo è quanto offre l’Inter, bisogna capire se giocatore ha altre proposte e se si accontenta di questa cifra”.

Su Lukaku: “Non ha mai nascosto desiderio di voler tornare all’Inter, attualmente è impossibile, ma un suo rappresentante incontrerà i dirigenti dell’Inter la prossima settimana. La cosa resta complicatissima perché bisognerebbe convincere il Chelsea a darlo in prestito e lui deve dimezzarsi l’ingaggio. Per questa seconda cosa Lukaku potrebbe anche essere disposto a ridursi l’ingaggio, ma convincere i nuovi proprietari del Chelsea è molto complesso. A me sembra molto improbabile, ma un rappresentante del giocatore incontrerà la dirigenza dell’Inter la prossima settimana. Lukaku ha chiesto e ottenuto di poter parlare tramite il suo rappresentante, ma vederlo a Milano a me sembra impossibile, anche se lui insiste nel voler tornare”.

Infine su Mkhitaryan e Asllani: “A quanto pare l’Inter vuole portare a casa il giocatore a costo zero, a quanto risulta il giocatore è orientato ad accettare il biennale proposto. Io credo che l’Inter stia facendo un ragionamento: per completare il reparto si potrebbe puntare su un giocatore esperto come Mkhitaryan e uno più giovane come Asllani, su cui c’è grande concorrenza ma l’Inter è in vantaggio”.