L’annuncio non lascia più dubbi: arriva il colpo Gabriel Jesus

Per Gabriel Jesus sta per arrivare il momento verità: l’agente dell’attaccante brasiliano fissa la data per la decisione

E’ uno dei nomi caldi del mercato. Gabriel Jesus potrebbe lasciare il Manchester City dopo l’arrivo di Haaland.

Pep Guardiola non vorrebbe rinunciare all’attaccante brasiliano, anche perché tra i possibili partenti ci sono anche Sterling e Mahrez, ma il calciatore valuta l’addio, considerato anche il contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce si è mosso il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, e in maniera più defilata anche la Juventus. Le due italiane devono fare i conti con la concorrenza agguerrita dell’Arsenal che è molto forte sul calciatore.

I Gunners cercano un attaccante dopo aver salutato a gennaio Aubameyang e non aver rinnovato il contratto di Lacazette. Gabriel Jesus è il prescelto ma una decisione non è ancora arrivata. Presto però ci sarà la scelta del calciatore, come annunciato dal suo agente Marcelo Pettinati, in alcune dichiarazioni riportate dal giornalista inglese Freddie Paxton.

Calciomercato Milan, annuncio Gabriel Jesus: arriva la decisione

Il procuratore ha spiegato che una decisione da parte di Gabriel Jesus non è ancora arrivata ma non bisognerà attenderla molto. “Al momento stiamo valutando tutte le offerte – le parole dell’agente – quindi non è il tempo di dire qualcosa. Dopo la Nazionale le trattative andranno avanti”.

Appuntamento quindi a dopo l’11 giugno, data della gara con l’Argentina che chiude il trittico del Brasile (Corea del Sud e Giappone le altre partite). Sarà quello il momento in cui il futuro di Gabriel Jesus sarà più chiaro: Milan (e Juventus) aspettano.