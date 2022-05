Nuovo incontro per Dybala: provano lo sgarbo all’Inter

Paulo Dybala è il pezzo pregiato del mercato dopo l’addio alla Juventus. Inter in pole ma occhio alla concorrenza: le ultime sul futuro della ‘Joya’

Si accende la corsa per Paulo Dybala, ambito da Inter e Roma in Serie A dopo l’addio tra le lacrime alla Juventus.

Il numero dieci albiceleste lo scorso marzo non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’ e diventa una ghiotta occasione per tante squadre visto il suo status di parametro zero. Il sodalizio nerazzurro è forte sul giocatore è nella giornata di ieri ha incontrato un suo rappresentante in sede per valutare la fattibilità dell’operazione come scrive il ‘Corriere dello Sport’.

Non un’offerta ufficiale ma una prima cifra sul tavolo c’è: 5,5 milioni di euro più bonus, senza oltrepassare i 7 milioni di euro a stagione per tre anni, con opzione per un altro anno. Al quale vanno aggiunge anche le commissioni per il suo entourage. Marotta e Ausilio vogliono prendersi ancora un po’ di tempo e la prossima settimana potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, la Roma rilancia per Dybala: fissato l’incontro

La pista nerazzurra resta quindi calda ma occhio a un eventuale rilancio della Roma, con i giallorossi tentati dal profilo del nazionale argentino. Lo stesso rappresentante che ha fatto tappa a Milano, nelle prossime ore potrebbe incrociare infatti anche la dirigenza romanista e vagliare l’ipotesi giallorossa per la ‘Joya’. Mourinho cerca un puntello di spessore in attacco e starebbe facendo leva per l’arrivo di Dybala a Trigoria. La Roma e l’Inter, in attesa di eventuali rilanci dall’estero, restano al momento le maggiori accreditate per tre prestazioni dell’ormai ex numero dieci della Juve.