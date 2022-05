Lautaro Martinez ‘annuncia’ Dybala: “Dove sarà più felice”

Sul futuro di Paulo Dybala, interviene il compagno di nazionale Lautaro Martinez: l’annuncio dell’attaccante dell’Inter

A stagione calcistica conclusa, è già tempo di tuffarsi nel mercato. Lo è, di certo, per quanto concerne alcuni giocatori il cui futuro è in bilico e i cui profili potrebbero essere molto utili a più di qualcuno. E’ il caso, naturalmente, di Paulo Dybala, uno dei giocatori più appetibili sulla piazza, anche in virtù del suo status da parametro zero.

Come raccontato da Calciomercato.it, su Dybala si muove soprattutto l’Inter, ma l’argentino non ha fretta di decidere. In ogni caso, la priorità della ‘Joya’ sono proprio i nerazzurri, come spiegato da Biasin alla CMIT TV. Ma il discorso è ancora aperto. Di sicuro, il nome dell’argentino sarà uno di quelli destinati a infiammare i prossimi giorni e le prossime settimane. Su di lui, arriva oltretutto un ‘annuncio’ piuttosto particolare.

Inter, Lautaro Martinez su Dybala in nerazzurro: “Ecco cosa ci siamo detti”

A ‘Tyc Sports’, emittente argentina, arrivano le parole di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, che potrebbe ritrovarlo oltre che in nazionale all’Inter, su Dybala ha detto: “Venire all’Inter? Non abbiamo toccato l’argomento. Abbiamo parlato di tante cose, ma per il momento lui pensa alla Nazionale. Il suo futuro si deciderà dopo le prossime partite. Di lui penso che è un giocatore di qualità e personalità e spero che alla fine possa giocare dove si senta più felice e a suo agio”.