Ribaltone Dybala: Ravezzani sgancia la bomba

Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala dopo l’addio alla Juventus. Sul numero dieci è forte il pressing dell’Inter ma tutto potrebbe cambiare

L’Inter stringe i tempi per Paulo Dybala e presto potrebbe affondare il colpo per l’arrivo della ‘Joya’ già nei prossimi giorni.

L’estimatore Beppe Marotta segue da tempo tutte le evoluzioni sul futuro del numero dieci argentino, che da mesi ha rotto il rapporto con la Juventus non rinnovando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’. Un’occasione ghiotta per l’Inter da non farsi sfuggire, con la Roma che in Italia segue ugualmente con attenzione gli scenari in merito a Dybala.

Il sodalizio nerazzurro deve far quadrare i conti e l’aspetto tecnico nel reparto offensivo di Inzaghi e per il momento sarebbe intenzionato a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni circa a stagione per un triennale, con opzione per un’altra stagione. Aggiornamenti in merito potrebbero esserci già la prossima settimana, dopo la decisione definitiva di Perisic sulla proposta della dirigenza di Viale della Liberazione per il rinnovo fino al 2024.

Calciomercato Inter, telenovela Dybala: poche possibilità per Ravezzani

Intanto, Fabio Ravezzani nutre dei dubbi sul possibile sbarco ad Appiano Gentile dell’ex Palermo: “Credo che ci siano pochissime possibilità di vedere Dybala con la maglia dell’Inter – sottolinea su Twitter il direttore di ‘Telelombardia’ – Anche se le vie del mercato sono infinite…”. Prossimamente sarà svelato il futuro di Dybala, tra la permanenza in Serie A (Inter o Roma) o un eventuale addio all’Italia per la pista estera.