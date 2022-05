La Premier ne prende un altro all’Inter: il prezzo è fuori budget

Inter, altro obiettivo della rosa nerazzurra che piace in Premier League: fissato il prezzo

Gli occhi della Premier League sui giocatori dell’Inter. Il Tottenham di Antonio Conte ha puntato con forte interesse Ivan Perisic che entro lunedì dovrebbe dare risposta ai londinesi, ma l’interesse inglese non si ferma qui. Oltre al croato e a Bastoni, profilo gradito dai top club di Premier, anche un altro giocatore sarebbe finito sui taccuini degli scout inglesi.

Si tratta di Federico Dimarco. Il classe 1997 infatti sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. I londinesi, che hanno sfiorato la Champions League e che giocheranno l’Europa League, stanno cercando nuovi acquisti da regalare a Mikel Arteta per affrontare al meglio la prossima stagione e centrare, finalmente, la qualificazione in Champions.

Inter, l’Arsenal punta Dimarco: prezzo fissato

Il giocatore italiano sarebbe quindi finito nel mirino dei ‘Gunners’. L’esterno sinistro difensivo titolare, lo scozzese Tierney, si è operato lo scorso mese al ginocchio e il club inglese vuole avere a disposizione un rimpiazzo di livello per l’inizio della stagione vista la presenza del solo Nuno Tavares. E Dimarco sarebbe stato individuato come il giusto rinforzo. Lo riferisce il ‘Sun’.

Il problema maggiore per l’Arsenal, riferiscono da Oltremanica, sembra però rappresentato dal prezzo fatto dall’Inter. Il club nerazzurro chiede per Dimarco una cifra vicina attorno ai 23 milioni di euro. Un valore giudicato troppo alto per ora dai londinesi, che non vorrebbero spendere così tanto per un rinforzo sì importante, ma non prioritario. Il mercato però è soltanto all’inizio: non è escluso che già nelle prossime settimane possano emergere delle novità.