Zaniolo fa gioire la Roma: adesso può cambiare tutto

Può cambiare il futuro di Nicolò Zaniolo, match-winner a Tirana nella finale di Conference League. Tutti gli aggiornamenti

C’è la firma, indelebile, di Nicolò Zaniolo sulla Conference League della Roma, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi giallorossi e la città dopo più di un decennio senza trofei.

Il talento giallorosso ha deciso la finale col Feyenoord, e nel cammino fino all’ultimo atto ha trascinato la squadra di Mourinho anche con la tripletta all’Olimpico contro il Bodo-Glimt. La Conference League della Roma è insomma arrivata nel segno di Zaniolo, che si è finalmente ritrovato dopo il calvario degli infortuni e la difficile prima parte di stagione. Adesso può cambiare anche il suo futuro, più volte dato in bilico e con la Juventus in agguato per la successione di Paulo Dybala. L’esterno è in scadenza di contratto nel 2024, ma nelle prossime settimane si potrebbe tornare a parlare di rinnovo con il club giallorosso.

Calciomercato Roma, il possibile futuro di Nicolò Zaniolo

Il gol vittoria, l’affetto dei tifosi che non è mai mancato anche durante gli infortuni, la stima e il rapporto consolidato con Josè Mourinho: tutti questi fattori potrebbero spingere Zaniolo verso la permanenza e il rinnovo con la Roma. Il club giallorosso fa una valutazione altissima del giocatore (almeno 50 milioni di euro), e al momento nessun club si è palesato rendendosi disponibile ad offrire tale cifra. Restano ovviamente aperte tutte le possibilità, con la Juventus sempre sullo sfondo, ma dopo Tirana il futuro di Zaniolo è più giallorosso. Di rinnovo, come anticipato da Tiago Pinto e dal club, se ne parlerà a stagione terminata.