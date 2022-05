Newcastle favorita sulla Juve: il motivo non sono i soldi

La Juventus si guarda intorno per il prossimo futuro con attenzione anche a quanto accadrà sulla fascia sinistra presieduta da Alex Sandro. Un obiettivo però si complica

Non solo il centrocampo nella mente della dirigenza della Juventus, che lavora già per rinforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri, e che ha concluso la stagione senza particolari sussulti e con un quarto posto ritenuto obiettivo minimo da raggiungere. Il club di Agnelli però il prossimo anno dovrà fare molto di più per tornare a lottare per lo scudetto ed in generale per i massimi traguardi.

La costruzione della squadra passerà inevitabilmente anche dalla sessione estiva di calciomercato che soprattutto sul fronte uscite ha già dato indicazioni importanti. Dybala e Chiellini hanno già salutato, e a seguirli dovrebbero essere Morata e Bernardeschi, mentre in entrata si lavora con ottimismo al ritorno di Paul Pogba. Tra gli altri reparti da tenere sotto osservazione c’è anche la fascia sinistra difensiva, affidata a fasi alterne ad Alex Sandro e Pellegrini ma senza un vero padrone.

Alex Sandro è in fase calante da tanto tempo e la Juventus ha quindi bisogno di rinnovare la corsia mancina difensiva. Per farlo tra i nomi di spicco c’è il brasiliano Renan Lodi in uscita dall’Atletico Madrid, per il quale potrebbe però pararsi di fronte ai bianconeri un ostacolo importante.

Calciomercato Juventus, il Newcastle ha un vantaggio nella corsa a Renan Lodi

Si tratta del Newcastle, che secondo quanto sottolineato da ‘Chronicle Live’ avrebbe un rapporto amichevole con l’agente del calciatore verdeoro che potrebbe aiutare i Magpies a battere la concorrenza juventina.

Il principale rappresentante del brasiliano è il connazionale Giuliano Bertolucci che, come intermediario, ha avuto un ruolo anche nel trasferimento dello scorso gennaio di Bruno Guimaraes proprio dal Newcastle dal Lione. Peraltro lo stesso agente del centrocampista ha persino ringraziato pubblicamente Bertolucci per il suo ruolo nell’affare. Un altro fattore che potrebbe aiutare il club inglese è proprio la relazione di vecchia data di conoscenza che intercorre tra lo stesso Guimaraes e Renan Lodi, senza dimenticare la presenza di un ex Atletico come Trippier.