Sprint per Gabriel Jesus: pronta l’offerta e il numero di maglia

Accostato sia alla Juve che soprattutto al Milan, Gabriel Jesus è ancora in attesa di conoscere il suo prossimo futuro. Il brasiliano può restare in Premier

Occhi puntati sul valzer degli attaccanti, che come spesso capita entusiasma i tifosi di tutta Europa. C’è un nome in particolare che stuzzica la fantasia di svariati club e si tratta di Gabriel Jesus, fresco di vittoria della Premier League col suo Manchester City ma inevitabilmente chiuso dall’approdo alla corte di Guardiola di Erling Haaland. Tante le società che ci fanno un pensierino, anche italiane con Juventus e soprattutto Milan in agguato.

Con l’ausilio del Decreto Crescita le italiane potrebbero giocarsi il proprio vantaggio, e come evidenziato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, sia la Juventus che il Milan hanno preso informazioni attraverso l’entourage del calciatore con i campioni d’Italia maggiormente interessati. Il pericolo maggiore arriva però proprio dalla Premier League, ed in particolare da un club londinese che da tempo ha messo gli occhi sul brasiliano.

Tra le grandi estimatrici di Gabriel Jesus c’è infatti da tempo anche l’Arsenal che va a caccia di rinforzi per un attacco tutto da rifondare. Dal canto suo il brasiliano ha vissuto una carriera altalenante all’Etihad, dapprima al fianco di una leggenda del club come Sergio Aguero e poi senza riuscire ad imporsi come prima scelta di Guardiola. Stando a quanto evidenziato da ‘Football.London’, i ‘Gunners’ stanno preparando un’offerta da 35 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro).

Calciomercato Juventus e Milan, per Gabriel Jesus c’è l’Arsenal in pole

I sondaggi sono iniziati da tempo e sono rimasti in stretto contatto con l’entourage del calciatore. A proposito di Jesus-Arsenal la stessa fonte sottolinea anche come il brasiliano potrebbe avere a Londra proprio la maglia numero 9 che attualmente indossa ereditandola da Lacazette che saluterà a parametro zero. Una partenza che inevitabilmente gli libererebbe oltre alla casacca anche il posto da titolare nell’undici di Arteta. La mancanza della Champions può però essere un ostacolo e va tenuto d’occhio il Tottenham.