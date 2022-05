Il Chelsea irrompe in Serie A: triplo ko Juve-Napoli-Barcellona

Tutti pazzi per Kalidou Koulibaly che con la chiusura di un’altra stagione in quel di Napoli è tornato uomo mercato. Dalla Spagna all’Italia fino all’Inghilterra: futuro da definire

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti si è chiusa con un ottimo terzo posto, miglioramento di ben due posizioni rispetto ad un anno fa con Gattuso, con annesso ritorno in Champions League. Al di là della leggera delusione per non essere riusciti a lottare fino alla fine per lo scudetto, l’annata azzurra è ampiamente positiva e il club è già al lavoro sul mercato in entrata con l’innesto di Olivera dal Getafe. Vanno però tenute d’occhio anche le eventuali uscite, col nome di Kalidou Koulibaly tornato di moda.

Accostato in Italia anche alla Juventus, il gigante della difesa del Napoli piaceva anche al Barcellona che però come appreso da Calciomercato.it non è in grado ad ora, di rispondere alla richiesta alta degli azzurri di De Laurentiis per il forte centrale.

Calciomercato Napoli, non solo la Juventus: Chelsea alla finestra per Koulibaly

Al netto del Barcellona, Koulibaly piacerebbe anche alla Juventus che ha da sostituire Giorgio Chiellini dopo il recente addio che ha lasciato un vuoto complicatissimo da colmare. Gli ostacoli non mancano, a partire dal fortissimo legame del calciatore con Napoli e i suoi colori. Va però considerato anche un altro club insidioso nella corsa al forte senegalese.

Stando a quanto sottolineato da ‘Sport Witness’ il Chelsea rimane alla finestra per ingaggiare Kalidou Koulibaly, che ha una valutazione iniziale di non meno di 40 milioni di euro. Anche i ‘Blues’ infatti hanno non pochi problemi difensivi da risolvere dopo l’addio di Rudiger a costo zero, senza dimenticare anche il danese Christensen pronto a seguire la stessa sorte ma con lidi differenti. In questo contesto il nome di Koulibaly potrebbe risuonare forte e chiaro per i campioni d’Europa uscenti che necessitano di forze fresche nella retroguardia.