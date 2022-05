VIDEO CM.IT | Napoli, sono appena terminate le visite mediche di Olivera

Il Napoli ha messo a segno un colpo importante per Luciano Spalletti. Sono appena terminate, infatti, le visite mediche di Mathias Olivera

Il Napoli si proietta già al futuro e in particolare sul calciomercato, dove diverse operazioni potrebbero concretizzarsi o hanno già avuto la loro fumata bianca.

Ci riferiamo a Mathias Olivera. Ve ne avevamo già parlato e raccontandovi anche le cifre e l’operazione nei dettagli: ora l’operazione è fatta. Stamattina, infatti, vi abbiamo detto come il calciatore che arriva dal Getafe si fosse recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche. Ora arriva un ulteriore aggiornamento, in quanto i controlli sono terminati. Nel video in basso potete vedere il calciatore all’uscita, decisamente sorridente e che si è soffermato con i tifosi per qualche foto.