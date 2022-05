CM.IT | Napoli-Olivera in chiusura, fissate le visite: cifre e dettagli

Il Napoli sta per concludere l’affare Olivera in vista del prossimo calciomercato: secondo colpo per Spalletti, domani le visite mediche

Napoli già attivissimo sul mercato. La sessione estiva aprirà i battenti il primo luglio, ma il club partenopeo ha già messo a segno ben due colpi. Dopo Kvaratskhelia, è in chiusura l’operazione Mathias Olivera col Getafe.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, nella giornata di domani il calciatore svolgerà in città le visite mediche per il club partenopeo, propedeutiche alla firma sul contratto, che sarà fino al 2027. Operazione in prestito con obbligo di riscatto da 12 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. L’ex Albacete, poi, percepirà un ingaggio da 1,3 milioni netti all’anno.

Calciomercato Napoli, Oliveira in dirittura d’arrivo: domani le visite

Un profilo che i campani tengono nel mirino da tempo e avevano provato a prendere invano nella finestra invernale, ma sulle nostre pagine vi avevamo raccontato come l’affare sarebbe potuto slittare a giugno. Olivera, inoltre, è stato accostato alla Juventus, ma senza concreti riscontri. Il Napoli, invece, non ha mai perso o diminuito la volontà di portare il terzino sinistro uruguaiano, classe ’97, alla corte di Spalletti. E ormai non ci sono più dubbi, Olivera sta per sbarcare in Serie A. Napoli è il suo futuro.