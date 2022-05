Sono i giorni di Dybala: dall’Inter a Mourinho, ecco come stanno le cose

Paulo Dybala è al centro del calciomercato: sono i giorni decisivi per capire quale squadra sceglierà la Joya. Dall’Inter a Mourinho, il punto sul suo futuro

Paulo Dybala ha bisogno di poche presentazioni, in Italia come in Europa. Un attaccante come lui, a parametro zero, per forza di cose, attira l’attenzione dei maggiori club.

Ve ne stiamo parlando ormai da tempo, aggiornandovi costantemente su quelle che sono le principali opzioni per la Joya. Dopo l’addio alla Juve, infatti, si insiste con la pista che porterebbe l’argentino direttamente all’Inter. Nelle ultime ore, stanno circolando anche voci di un’intesa di massima e di un’accelerazione con i nerazzurri, con un contratto di quattro anni a 6 milioni di euro a stagione. Confermiamo le cifre in questione, ma ancora non siamo così avanti per l’approdo dell’ex Palermo a Milano. Il gradimento di Giuseppe Marotta non è un segreto, ma per l’Inter Dybala rappresenta un’opportunità più che una priorità vera e propria. Questi sono i giorni della Joya, ma non è detto che alla fine l’annuncio non possa anche slittare.

La scelta di Dybala: oltre all’Inter, anche la Roma in corsa

In Italia, l’Inter sembra attualmente la prima opportunità per Dybala, ma non è l’unica. Bisogna tenere in considerazione, infatti, anche la Roma. A José Mourinho piace non poco e negli ultimi giorni è partito all’attacco anche Francesco Totti, in occasione dell’evento organizzato da Samuel Eto’o e tramite alcune dichiarazioni pubbliche. Vedremo, quindi, se i giallorossi riusciranno nel sorpasso, ma attualmente l’Inter resta comunque in pole. In attesa dei passaggi decisivi.