VIDEO CM.IT | Inter, Onana è arrivato in sede: il programma di oggi

L’Inter ha già messo a segno il colpo Onana. Il portiere è arrivato da poco nella sede nerazzurra: ecco qual è il programma di oggi

La stagione appena conclusa ha dimostrato quanto sia importante avere in squadra portieri di livello. L’errore di Ionut Radu e il campionato magnifico di Mike Maignan alla fine hanno fatto la differenza.

Anche per questo, l’Inter si prepara a un nuovo corso: Samir Handanovic ha l’accordo per il rinnovo del contratto, ma è pronto a sbarcare nell’universo nerazzurro anche André Onana. Il portiere, dopo aver preso parte all’evento organizzato ieri da Samuel Eto’o a San Siro, ne ha approfittato per un saluto ai dirigenti nella sede dell’Inter. Lì ha trovato Simone Inzaghi, la dirigenza e Zhang, alle prese con il summit per decidere i programmi nerazzurri sul calciomercato. Non mancherà neanche una visita nella sala trofei, appena aggiornata con Supercoppa italiana e Coppa Italia. Onana è pronto a difendere i pali dell’Inter: oggi ha un primo assaggio di cosa voglia dire. In basso il video dell’arrivo del portiere in sede.