CM.IT A TIRANA | Roma-Feyenoord, l’avvicinamento alla finale di Conference League

Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dei nostri inviati in diretta da Tirana

Giornata di vigilia in casa Roma in attesa della finalissima di domani sera di Conference League, in programma dalle 21.00 a Tirana contro il Feyenoord. Riflettori puntati sullo Special One José Mourinho, alla ricerca del suo quinto trofeo europeo dopo i quattro già conquistati su un totale di sette finali disputate in carriera.

A 24 ore dalla sfida che tutto il popolo giallorosso attende con grande passione, su Calciomercato.it seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulle attività della Roma con gli interventi dei nostri inviati.

Ore 15.30 – José Mourinho si presenterà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti dalle 17.45.

14.45 – L’autobus della Roma è appena arrivato al Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino prima della partenza verso Tirana.

14.15 – Una marea giallorossa presente a spingere la squadra che lascia Trigoria in autobus tra cori e applausi.

12.30 – Mkhitaryan rassicura sulle sue condizioni in vista di Roma-Feyenoord:

11.45 – Squadra in campo per la rifinitura della vigilia di Conference. Da segnalare la presenza in campo di Mkhitaryan al rientro dall’infortunio.

10.30 – Arrivati a Trigoria i calciatori della Roma nel raduno previsto in mattinata prima della partenza in programma pomeriggio per Tirana.