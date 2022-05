Milan, confermata anticipazione CM.IT | Agente in città per il rinnovo

Milan, dopo lo scudetto arriva il rinnovo: confermata l’anticipazione di Calciomercato.it, l’agente è in città

Nella seconda parte di stagione è stata forse la rivelazione dell’intera Serie A. Un rendimento mai sotto la sufficienza che ha portato Pierre Kalulu ad essere una delle colonne del Milan campione d’Italia. Il difensore francese, originariamente terzino destro, ha saputo affermarsi al fianco di Tomori come difensore centrale, costruendo una coppia solida che ha portato il Milan ad essere la miglior difesa del campionato.

Nonostante l’infortunio di Kjaer, la società rossonera ha deciso di dare massima fiducia al difensore francese di origini congolesi, senza investire nel reparto difensivo a gennaio. Kalulu quindi ha saputo imporsi a suon di prestazioni più che convincenti. Il ragazzo, acquistato per meno di 500mila euro, ora vale oltre 30 milioni di euro. Professionalità, giovane età e prove ottimali: tutte carte in regola che vogliono portare il Milan a blindare il classe 2000 ed entrambe le parti desiderano proseguire questo cammino.

Un’anticipazione di Calciomercato.it confermata dalla presenza dell’agente del giocatore in città. Dal suo profilo Instagram, Eduardo Marinho, procuratore del difensore transalpino, è in viaggio verso Milano. Scontato quindi che l’agente si incontrerà con Maldini e Massara per discutere del rinnovo del proprio assistito, sotto contratto con il Milan sino al 2025. Una firma che appare quindi prossima, per quella che è una delle priorità della dirigenza milanista. Blindare i propri talenti per consolidare ancora di più il proprio progetto.