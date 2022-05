Kalulu ha cambiato il Milan: ecco il premio per le prestazioni da urlo

Kalulu ormai ha convinto proprio tutti: con lui al centro della difesa, il Milan non prende più goal. Ora è pronto il rinnovo

E’ stato avaro di soddisfazioni il calciomercato di gennaio per il Milan. In inverno erano state la Juventus e l’Inter a gongolare con gli acquisti di Dusan Vlahovic e Robin Gosens.

Il club rossonero, che necessitava assolutamente di sostituire l’infortunato Simon Kjaer, aveva deciso di portarsi a casa il solo Marko Lazetic. Niente difensore, dunque, e valanghe di polemiche per la decisione del Milan.

Dalla prima partita post mercato, però, le cose sono letteralmente cambiate: contro l’Inter i rossoneri vincono, con al centro della difesa Pierre Kalulu. Il francese vince il duello con Martinez e Dzeko e si ripeterà pochi giorni dopo con Ciro Immobile, in Coppa Italia contro la Lazio.

Poche settimane dopo il francese classe 2000 supera anche l’esame Osimhen. Da quella partita, chi pensava che si fosse trattato solo di fortuna, inizia a cambiare idea. La scelta di puntare su Kalulu sembra davvero essere quella giusta.

Dal match di Napoli, l’ex Lione le gioca tutte insieme a Fikayo Tomori. Ben 10 partite in cui il Milan subisce solo due gol, contro Lazio e Verona. Otto clean-sheet, anche grazie, chiaramente ad un super Mike Maignan.

In questi match Kalulu cresce di partita in partita. Non sbaglia praticamente, realizza il gol vittoria contro l’Empoli, e diventa sempre più leader della retroguardia. Contro il Genoa è costretto, causa forfait di Calabria, a spostarsi a destra e mette a segno un assist.

Tutti i dubbi ora sono davvero spazzati via, Pierre Kalulu si è preso il Milan, diventandone un protagonista assoluto e la difesa di Pioli è diventata la migliore della Serie A.

Calciomercato Milan, presto il rinnovo di Kalulu

Un colpo geniale di calciomercato di Maldini, Massara e Moncada, preso per meno di 500mila euro, ora vale più di 30milioni. Lo stipendio di Kalulu è chiaramente tra i più bassi della rosa, percependo circa 800/900mila euro lordi a stagione.

E’ evidente che ben presto il suo accordo con il Milan verrà adeguato. Come raccontato a marzo, la volontà dei entrambe le parti è quella di andare avanti insieme. I rossoneri vogliono premiare il loro difensore per la stagione fantastica. Al termine del campionato a Casa Milan ci sarà, dunque, spazio anche per il rinnovo di Pierre Kalulu.