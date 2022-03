CM.IT | Il Milan vuole ‘premiare’ Kalulu: le ultime sul rinnovo

Kalulu è approdato al Milan nel settembre 2020 da perfetto sconosciuto e per poco meno di 500mila euro. Il suo attuale contratto scade a giugno 2025

La crescita che ha avuto Kalulu in nemmeno due anni di Milan è sotto gli occhi di tutti. Merito del ragazzo, arrivato in punta di piedi da perfetto sconosciuto e riuscito con serietà e professionalità a ritagliarsi un ruolo sempre più importante – soprattutto da centrale, nel bel mezzo dell’emegenza – nello scacchiere di Pioli.

Naturalmente per l’escalation del ventunenne francese è stato prezioso, ma possiamo dire anche fondamentale il lavoro del tecnico rossonero, che da quando è a Milanello non ha sbagliato nulla in quanto a gestione della risorse umane a disposizione, facendo crescere giocatori che tifosi e critica consideravano inutili o quasi alla causa. Uno di questi è appunto Kalulu, un vero affare se si pensa a quanto è stato pagato nel settembre 2020: poco meno di 500mila euro. E oggi il classe 2000 vale già trenta-quaranta volte tanto, forse anche di più se stessimo parlando di un giocatore della Premier o della Bundesliga.

Il Milan ha ovviamente intenzione di ‘premiare’ Kalulu con un nuovo e più redditizio contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025 a fronte di uno stipendio netto di 600mila euro, circa 800/900mila lordi ‘grazie’ al Decreto Crescita. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, per il rinnovo del transalpino siamo al momento a metà strada, con l’entourage del numero 20 in attesa di una proposta del club targato Elliott. Proposta che può arrivare nei prossimi mesi, con l’obiettivo di chiudere la pratica a fine stagione – lo stesso discorso vale per Tonali – visto che il prolungamento di Kalulu ora non è una priorità assoluta.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Kalulu si farà

Il rinnovo con adeguamento dell’ex Lione non è comunque in discussione, i rapporti con gli agenti sono eccellenti e la volontà del Milan così come quella del ragazzo è di arrivare alla firma. L’idea del duo Maldini-Massara, come raccolto ulteriormente da CM.IT, è quella appunto di dare la precedenza ai rinnovi di Bennacer (l’accordo è praticamente fatto) e ovviamente Rafael Leao. Poi sarà il tempo di Kalulu, stimato all’estero (specialmente in Francia) ed elogiato pubblicamente da Pioli lo scorso 12 dicembre, in risposta proprio a una nostra domanda: “E’ da considerarsi un titolare come Tomori. Gioca con forza, personalità e coraggio. Mi ha sorpreso all’inizio, ora non più, non pensavo potesse arrivare a questi livelli. La sua forza è affrontare ogni partita con grande convinzione e fiducia. Ha mezzi fisici e di lettura importanti. Per me è assolutamente un titolare del Milan”.