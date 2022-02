Domani a San Siro Milan-Sampdoria, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

La corsa scudetto entra nel vivo e il Milan, dopo la vittoria nel derby con l’Inter, è chiamato a confermarsi in casa contro la Sampdoria. Puntando magari alla vetta se dal ‘Maradona’, oggi, arriveranno notizie interessanti dalla sfida tra il Napoli e i nerazzurri.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli presenta la gara di San Siro con i blucerchiati in conferenza stampa alla vigilia. Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali.

THEO HERNANDEZ – “Il rinnovo è un bellissimo segnale. Il club ha una visione per il presente e per il futuro e conta tanto per tutto l’ambiente. Avere giocatori che sentono l’appartenenza è fondamentale, siamo su un percorso che può dare continuità”.

DERBY SVOLTA – “Continuiamo a pensare partita dopo partita, l’unica cosa che conta ora è la partita di domani. Non siamo mai stati pessimisti anche nei momenti più critici”.

FORMAZIONE – “Intendo schierare sempre la squadra migliore, poi potrebbero esserci dei cambiamenti sulla base della condizione dei giocatori”.

SAMPDORIA – “E’ una gara difficile, parliamo di una squadra che ha battuto il Sassuolo per quattro a zero. Saranno i dettagli a fare la differenza, oggi vedo una squadra più consapevole anche se mi aspetterei un bilancio più equilibrato tra casa e trasferta. A San Siro dobbiamo fare punti importanti. Tutti devono dare il massimo in questa fase della stagione”.

LEAO – “Lo vedo motivato a dare il meglio. Abbiamo creato un bell’ambiente, è bello vedere i calciatori motivati e felici”.

KESSIE – “E’ un titolare del Milan come Bennacer, Krunic e Tonali. Contro la Lazio ha fatto un match super, sono convinto delle sue qualità tecniche e morali. Deve continuare così”.

BALLO TOURE’ – “Si allena oggi con la squadra. Ieri ha fatto un provino a parte e ha dato risultato positivi. Vediamo se giocherà lui dall’inizio”.

PARAGONE CON LO SCORSO ANNO – “Serve massima concentrazione, domani possiamo migliorarci rispetto a un anno fa. Dobbiamo sempre pensare che il prossimo esame sia quello più difficile, senza pensare ad altro. Ma quest’anno vedo che abbiamo una luce diversa”.

Pioli risponde a CM.IT su Kalulu, anche in ottica mercato di giugno: “E’ da considerarsi un titolare come Tomori. Gioca con forza, personalità e coraggio. Mi ha sorpreso all’inizio, ora non più, non pensavo potesse arrivare a questi livelli. La sua forza è affrontare ogni partita con grande convinzione e fiducia. Ha mezzi fisici e di lettura importanti. Per me è assolutamente un titolare del Milan”.