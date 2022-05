Attacco choc a Vlahovic: “Il signorino ci ha rovinati”

Vlahovic si è trasferito alla Juventus nello scorso calciomercato di gennaio. L’addio alla Fiorentina del serbo è stato a dir poco burrascoso

Vlahovic nel mirino. In queste ore è arrivato un vero e proprio attacco frontale nei confronti del bomber serbo trasferitosi alla Juventus nello scorso calciomercato di gennaio dopo gli ultimi mesi burrascosi con la Fiorentina di Rocco Commisso.

E’ proprio il patron viola ad essersi scagliato nuovamente contro il suo ex centravanti: “Il ‘signorino’ che ci ha rovinati – ha detto in collegamento video coi canali ufficiali del club – Ci aveva promesso di rinnovare e non avevamo preso nessuno a settembre. Quando POI abbiamo acquistato Piatek e volevamo Cabral, ha capito che l’avremmo messo in panchina. Ha imparato da quella lezione, non so da quanto parlavano con la Juventus ma nello spazio di una settimana i bianconeri, dopo che lui aveva rifiutato Real, Atletico Madrid e Arsenal, hanno chiuso l’operazione. Se rinnovavamo con Vlahovic facevamo anche meglio della Juventus: per questo è andato via. Alla Juve però ha fatto gli stessi gol di Piatek e Cabral, senza di lui non abbiamo perso molto”.Ho preso 75 milioni di euro, a differenza di altri che hanno perso i giocatori a costo zero. Io ho fatto i soldi per regolarizzare la situazione economica. La cifra vera che arriverà nei prossimi mesi è 50 milioni e non 150, i soldi di Chiesa e Vlahovic ci servono anche per pagare i giocatori che già che abbiamo preso. Italiano? Sono molto contento di lui e del lavoro che ha fatto. Spero resti”.

Juventus, Commisso tuona: “Agente Vlahovic mi ha ingannato”

Commisso ne ha anche per l’agente del numero 7 bianconero: “Ristic ha detto che voleva vedere solo me e nessun altro. Ogni mezz’ora o un’ora andava al bagno e lì aveva due amici. Mi ha ingannato mentre io ero solo. Il primo giorno è andato tutto bene, il giorno dopo mi ha proposto un accordo: Vlahovic si può fare a 8 milioni netti. Da 4 a 8 nel giro di 24 ore… In più voleva 3 milioni e la percentuale sulla vendita di Vlahovic. Da lì ho detto ai miei di chiudere il negoziato e trovare un altro centravanti nel minor tempo possibile”.

In chiusura Commisso si è scagliato contro pure l’agente di Torreira, il cui riscatto è saltato come spiegatovi da Calciomercato.it: “Sono molto deluso da quello che è successo nelle ventiquattro ore dopo che abbiamo conquistato il settimo posto. La notizia è stata mandata avanti da chi se ne approfitta, e io parlo del procuratore. Quando viene fatto questo, con me non vince – sottolinea il numero uno della Fiorentina che però apre un possibile nuovo accordo per lo stesso Torreira – Ci può essere l’opportunità di rivisitare la situazione nelle prossime settimane, però non voglio dare segnali positivi o negativi”.