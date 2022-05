Morata-Juventus e l’intreccio clamoroso con Lautaro

Alvaro Morata non verrà riscattato perché l’Atletico Madrid ha respinto la richiesta di ‘sconto’ da parte della Juventus

“La Juventus ha emesso il verdetto”, abbiamo scritto qui su Calciomercato.it lo scorso 19 maggio, non ci sono le condizioni per una conferma a Torino di Morata. L’Atletico Madrid non ha acconsentito a uno ‘sconto’ rispetto al riscatto fissato a 35 milioni di euro, coi bianconeri non intenzionati ad andare oltre i 20 milioni.

Per Morata le porte della Juventus potrebbero riaprirsi più avanti, data la sua volontà di proseguire l’avventura in bianconero e il fatto che non rientri nei piani del ‘Cholo’ Simeone. In Spagna circola però una indiscrezione clamorosa, che lo spinge definitivamente lontano da Torino e dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Secondo ‘Todofichajes.com’, il 29enne spagnolo potrebbe alla fine essere ‘costretto’ a rimanere a Madrid per due motivi: il primo è che, oltre alla Juve, anche il Barcellona (che lo voleva a gennaio) ha per ora mollato la presa su di lui; il secondo motivo è clamoroso e chiama in causa l’Inter e Lautaro Martinez.

Calciomercato Juventus, Morata non torna: la ‘colpa’ è di Lautaro Martinez

Stando al portale spagnolo, l’argentino ha detto di no all’Atletico Madrid che lo ha puntato da diverso tempo per farne l’erede di Luis Suarez. Il numero dieci di Bahia Bianca potrebbe restare così all’Inter, a meno di una super offerta (almeno una settantina di milioni) di qualche altra big europea, costringendo Morata a ripartire nuovamente da Madrid.