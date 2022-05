La Juve si rivoluziona sul mercato: Allegri perde un altro titolare

In casa Juventus sta prendendo forma una vera e propria rivoluzione sul mercato: pronta la cessione per uno dei titolari di Allegri

I bianconeri hanno terminato la prima stagione a ‘zero tituli’ dopo dieci anni e, allora, si sono messi subito al lavoro per ritrovare la retta via: rivoluzione sul mercato per la compagine di Massimiliano Allegri.

Nella prossima stagione non faranno parte della rosa della Juventus giocatori come Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e altri come Alex Sandro, Morata e Kean potrebbero salutare in maniera definitiva a breve. La ‘Vecchia Signora’ si sta rifacendo il look, cambiando pelle e portando nuovi protagonisti a Torino. Prima di annunciare dei colpi in entrata, inoltre, potrebbe arrivare una nuova cessione a sorpresa: a centrocampo Allegri potrebbe salutare uno dei suoi ‘titolarissimi’.

Calciomercato Juventus, il Chelsea piomba su Rabiot | A 15/20 milioni si chiude

Le riflessioni sulla mediana in casa Juventus sono in salsa francese: come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, il ritorno di Paul Pogba appare sempre più vicino, ma nel frattempo potrebbe esserci una cessione a sorpresa. Si tratterebbe di Adrien Rabiot. Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il nuovo Chelsea avrebbe individuato nell’ex PSG il rinforzo giusto per il proprio centrocampo e con un’offerta da 15/20 milioni l’affare potrebbe essere confezionato.

Alla Juventus non interesserebbe nemmeno incassare una grande cifra per il cartellino di Rabiot, arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, pur di liberarsi dei 7 milioni netti a stagione da devolvere al francese. L’ex PSG, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2023 con ‘Madama’ e questa potrebbe essere l’estate giusta per la cessione. Anche Arthur sembra essere tra i giocatori in uscita a Torino, mentre Weston McKennie dovrebbe rimanere: i suoi 2,5 milioni a stagione sono considerati sostenibili e le sue doti in fase avanzata garbano parecchio Massimiliano Allegri. Il prossimo a salutare la Juventus, quindi, potrebbe essere Rabiot.