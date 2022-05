Gioia Nicola: “Tre mesi impressionanti. Futuro? Rispondo così”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato dopo il raggiungimento della salvezza al termina della sofferta gara contro l’Udinese

Il miracolo è compiuto. La Salernitana ce l’ha fatta: al termine di una cavalcata straordiaria, i granata sono riusciti a conquistare la salvezza. Traguardo raggiunto, nonostante il crollo inaspettato all’Arechi contro l’Udinese targato Cioffi, che ha generato parecchia sofferenza fino all’ultimo secondo vissuto in campo.

Nel corso del post partita, il tecnico Davide Nicola ha parlato così ai microfoni di ‘Dazn’: “È stata un’ultima partita difficile per entrambe le squadre in lotta per la salvezza. Sono contento per il direttore, per il presidente e per questo meraviglioso pubblico. Avremmo dovuto gestire meglio questa gara, ma non era facile”.

MENTALITÀ: “Io credo che in generale nello sport puoi solo concentrarti al massimo nel fare il tuo lavoro. Oggi non è venuta la partita che volevamo e abbiamo sbagliato tanti gol. Non era facile gestire come hanno fatto i ragazzi in questa settimana”.

Salernitana, Nicola sul futuro: “Adesso voglio solo godere un po’”

PERCORSO: “È la sintesi di cosa significa diventare squadra e ottenere risultati in un tempo davvero brevissimo. Sono stati tre mesi di un’intensità impressionante. Credo che alla fine per ciò che abbiamo fatto ce lo siamo meritato”.

SALVEZZA: “Non c’è stato un momento in cui ho capito che avrei raggiunta. Io quando dico si parto e faccio quello che deve fare. Poi so che prima o dopo tocca anche a me pagare dazio. Se non ci fossero stati questo presidente e questo pubblico non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto in sole quindici partite”.

FUTURO: “Adesso voglio solo godere un po’, perché poi alla fine non riesco mai a godermi niente”.