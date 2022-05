Il Milan non si ferma: deciso il colpo scudetto in Serie A

Il Milan può sognare in grande sul mercato dopo il trionfo in campionato. Deciso il colpo scudetto

Prosegue la festa in casa Milan dopo la conquista del 19esimo scudetto, tornato a tinte rossonero dopo ben 11 anni di astinenza.

“Siamo stati sottostimati rispetto al nostro potenziale, il risultato lo dimostra. Stiamo dando il 100%, abbiamo però margini di crescita. Dipenderà dagli investimenti che si vorranno fare. L’ho detto però ai ragazzi: il Milan deve partire da qui per competere per l’Europa”. Dopo il trionfo della squadra di Pioli, Paolo Maldini si è subito proiettato sulla prossima stagione e sull’obiettivo Europa. Il Milan vuole tornare protagonista anche in Champions League: ecco il possibile colpo scudetto votato dagli utenti di Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, l’esito del sondaggio di CM.IT: ecco il colpo scudetto

Sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale colpo servirebbe al Milan per tornare competitivo anche in Champions League. I votanti hanno pochi dubbi: il più votato è di gran lunga Sergej Milinkovic-Savic, con il 53,7% delle preferenze. Seguono Gabriel Jesus del Manchester City (19,4%) e Hakim Ziyech (14,9%). Infine, non scalda l’ipotesi Asensio dal Real Madrid (11,9%). La pista Milinkovic è ovviamente una delle più difficili da percorrere, per la volontà di Lotito di trattenere ancora la stella della Lazio e per le sue altissime richieste economiche. Staremo a vedere.