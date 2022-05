L’Inter alza l’offerta per Perisic, le cifre: confermate anticipazioni CM.IT

Archiviato il finale di campionato con la vittoria dello scudetto del Milan ai danni dell’Inter, in casa nerazzurra si torna a pensare al futuro. Sono ore decisive per Perisic

Siamo arrivati al momento decisivo per il futuro di Ivan Perisic, esterno croato che ha messo in scena la miglior stagione della carriera in nerazzurro. Archiviato il finale di annata con il secondo posto alle spalle del Milan, l’Inter torna a sedersi al tavolo delle trattative per provare a trovare la quadra giusta dal punto di vista economico, innalzando anche la proposta economica per arrivare più vicino alle richieste del calciatore e del suo entourage. L’estate scorsa Perisic chiedeva 6 milioni netti per tre anni mentre negli ultimi mesi ha abbassato le pretese: oggi il summit con l’agente del croato Frane Jurcevic che al termine ha detto: “Rinnovo? Vediamo…”.

Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it l’Inter alza l’offerta per Perisic sfondando anche il muro dei 5 milioni di euro, che è grossomodo l’attuale ingaggio, aggiungendo 600/700mila euro di bonus più o meno facilmente raggiungibili. Si attende dunque la risposta dell’esterno croato. L’offerta precedente era di 4 milioni netti più bonus (circa 500mila euro) per le prossime due annate.