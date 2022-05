Addio Juve a un passo: c’è l’incontro definitivo

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto si infiamma ancora di più. Lo sa bene la Juventus tra entrate ed uscite: un big però potrebbe finire altrove

La Juventus dopo una stagione altamente deludente è già al lavoro per il calciomercato della prossima estate, che andrà a potenziare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri, con il chiaro intento di tornare subito a vincere. Da Pogba a Di Maria, i nomi importanti intorno ai bianconeri non mancano, col mercato dei calciatori in scadenza di contratto che sia in entrata che in uscita vede proprio la compagine di Agnelli grande protagonista.

Bernardeschi, Chiellini e soprattutto Dybala salutano Torino a costo zero mentre affari come Pogba e Di Maria andrebbero proprio in quella direzione ma a corrente opposta. Tra i big in giro per l’Europa vicini alla scadenza naturale del contratto c’è anche Ousmane Dembele, esterno offensivo del Barcellona spesso accostato anche alla stessa Juventus, e che potrebbe essere arrivato al capolinea della sua altalenante avventura in Catalogna.

Calciomercato Juventus, per Dembele c’è il PSG ma c’è anche l’incontro finale col Barcellona

Nella conferenza stampa di presentazione dell’ultima gara di Liga, lo stesso Xavi su Dembele aveva detto: “La sua ultima partita col Barcellona? Potrebbe essere, come anche per altri giocatori… ma potrebbe anche rinnovare. È un giocatore decisivo”. Il destino di Dembele è quindi in bilico ma non ancora del tutto deciso anche se le voci sull’attaccante francese non mancano e si inseguono da tempo.

Non solo la Juventus per l’ex Borussia Dortmund che piace soprattutto al Paris Saint Germain. A tal proposito secondo quanto sottolineato da ‘Tiempo de Juego’ lo stesso Dembele sarebbe ad un passo dal PSG. La stessa fonte evidenzia come se non ha ancora preso una decisione definitiva, è solo perché Xavi ha fatto tutto il possibile per convincerlo. Il suo agente incontrerà infatti il Barça questa settimana per il summit finale.