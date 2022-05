Ribaltone Juve e Milan, bomba Gabriel Jesus e concorrente KO

Per Gabriel Jesus le cose potrebbero cambiare: la valutazione ‘spaventa’ e ora per l’attaccante brasiliano c’è la possibile svolta

L’arrivo di Haaland, la voglia di sentirsi cardine di un progetto, il contratto in scadenza tra un solo anno. Sono queste le motivazioni che spingono Gabriel Jesus lontano dal Manchester City.

Guardiola vorrebbe continuare ad averlo in rosa, ma la volontà del calciatore appare chiara: andare lì dove ha maggiori possibilità di vedere il campo con discreta continuità. Con Haaland in arrivo al City questo non sarebbe possibile ed allora il futuro del 25enne potrebbe essere davvero lontano da Manchester. Magari ancora in Premier League visto che l’Arsenal è una delle più serie candidate al suo acquisto. O almeno lo era visto che le cose potrebbero essere cambiate.

Questo è quanto scrive ‘ESPN’ secondo cui l’Arsenal starebbe riflettendo sulla trattativa per Gabriel Jesus dopo aver ascoltato la richiesta del Manchester City. Sessanta milioni di euro il prezzo fissato dai ‘Citizens’ nonostante il solo anno di contratto con Guardiola che vorrebbe utilizzare l’attuale attaccante per recuperare parte della cifra spesa per Haaland.

Calciomercato Milan, l’Arsenal riflette su Gabriel Jesus

I sessanta milioni di euro sono una richiesta che l’Arsenal non ha intenzione di soddisfare nonostante Arteta sia un grande ammiratore dell’attaccante brasiliano. Ecco allora che con i Gunners che riflettono, per Gabriel Jesus potrebbe diventare più concreta la pista che porta in Serie A.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan e (più defilata) la Juventus hanno preso informazioni con i rossoneri particolarmente interessati all’attaccante brasiliano. Per lui però ci sono anche altre pretendenti: dall’Atletico Madrid al Barcellona, passando per Bayern Monaco e Newcastle.