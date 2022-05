Contatti e incontro, giravolta Dybala

Per Paulo Dybala sono giorni decisivi per la prossima destinazione: contatti con l’agente, scelta in arrivo

Consumato l’addio alla Juventus, con tanto di saluto e lacrime, per Paulo Dybala sta arrivando il momento di decidere il futuro.

La Joya riflette su quale possa essere la destinazione migliore per i prossimi anni, dopo aver archiviato la lunga parentesi juventina. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala vorrebbe un’esperienza all’estero, magari in Liga, anche se l’Inter (e la Roma) sono possibilità tutt’altro che da escludere. Proprio sul futuro dell’argentino arrivano notizie interessanti provenienti dall’Inghilterra con contatti e incontri con club di Premier League.

Calciomercato Inter, l’Arsenal si muove per Dybala

E’ ‘ESPN’ a parlare dell’incontro avuto dall’Arsenal con i rappresentanti dell’ex Palermo. Contatti portati avanti per valutare quali sono le richieste del calciatore. Incontri e contatti che gli agenti di Dybala hanno avuto anche con altri club (Manchester United e Newcastle) prima di volare in Spagna e Italia per un ulteriore giro di orizzonti. Ora toccherà al calciatore mettere sulla bilancia e varie opzione e scegliere quella ritenuta migliore per il proprio futuro.

Un futuro che potrebbe essere anche lontano dalla Serie A: Inter e Roma si sono fatte avanti, ma il richiamo della Premier League non sfuma e c’è anche la possibilità che dalla Spagna si facciano avanti.