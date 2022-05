Fiorentina-Juventus, Dybala sì o no? Decisione a sorpresa

Fiorentina-Juventus, incertezza attorno alla presenza o meno di Dybala: decisione a sorpresa

Se per la Juventus la gara di domani a Firenze avrà poco o nulla da chiedere per quanto riguarda le ambizioni di classifica dei bianconeri, diverso è il discorso dei padroni di casa, ancora in piena corsa per un posto in Europa.

Sarà una sfida caldissima al Franchi, con una Fiorentina vogliosa di battere i bianconeri per tentare di tornare a giocare in Europa. In casa bianconera tiene banco la questione Dybala. Fino a ieri Allegri lo aveva lasciato libero di decidere e l’argentino appariva intenzionato a non giocare, al massimo partire per Firenze senza però scendere in campo, chiudendo la sua avventura bianconera con la serata contro la Lazio.

A causa però delle condizioni di Morata, che ha accusato un piccolo problemino fisico e non è al massimo e anche per via della diffida Vlahovic, Dybala sarà convocato. Una situazione che ha fatto cambiare idea ad Allegri e Dybala si é reso disponibile. Domani l’argentino potrebbe anche giocare dall’inizio: sarebbe in ballottaggio con lo stesso Vlahovic per un posto al fianco di Kean.